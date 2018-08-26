Caddelere sıcak asfalt

BULANIK'TA
mahallelere 7 bin 750 ton karışım agrega alınarak yollara 7 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı. Bulanık
belediyesi, çamurlu, tahrip, kullanılmaz durumda olan yolların hizmet verebilir hale getirmek için yol yapım çalışmaları tamamlandı. Bunun yanında ilçede ilk defa köy grup yollarını da sıcak asfaltla buluşturarak, sağlıklı yol koşulları ile trafiği rahatlatıp vatandaşların ulaşım olanakları güvenli hale getirildi. Belediye bu yıl da 18 kilometre sıcak asfalt talebinde bulunarak, daha güvenli yol koşullarını sağlayıp hizmete sunacak.