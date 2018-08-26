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Göletli Park hizmete giriyor

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Göletli Park hizmete giriyor
AK PARTILI Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi Fidanlık mevkisinde 56 bin metrekare alan üzerine yapılması planlanan Göletli Park Projesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Fidanlık mevkisi içerisinde yer alan 56 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Göletli Park şehrin en büyük ikinci parkı olma özelliğini taşıyor. Proje hazırlama sürecinin tamamlandığı Göletli Park için ihale yapıldı. Mülkiyeti 'ne ait olan arsanın tahsis işlemlerinin ardından harekete geçen çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
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Göletli Park hizmete giriyor
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