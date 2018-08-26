Göletli Park hizmete giriyor

AK PARTILI Muş
Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi Fidanlık mevkisinde 56 bin metrekare alan üzerine yapılması planlanan Göletli Park Projesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Fidanlık mevkisi içerisinde yer alan 56 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Göletli Park şehrin en büyük ikinci parkı olma özelliğini taşıyor. Proje hazırlama sürecinin tamamlandığı Göletli Park için ihale yapıldı. Mülkiyeti İl Özel İdaresi
'ne ait olan arsanın tahsis işlemlerinin ardından harekete geçen Muş Belediyesi
çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.