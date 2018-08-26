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Kamu kurum binaları onarılıyor

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Kamu kurum binaları onarılıyor
VARTO Kaymakamlığı ve Belediyesi, ilçede alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra kamu kurumlara da destek veriyor. İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'nın belediyesine yaptığı hizmet binalarıyla ilgili bakım onarım talebi Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Binanın tadilatı belediye tarafından yapıldı. Yine İlçe Emniyet Şubesi'nin yanan hizmet bölümünün bakım onarımı da belediye tarafından yapılırken, hizmete açıldı. Bakım onarım çalışmaları kapsamında yangında hasar gören zemin döşemeleri, kapı ve pencereler, boya ve badana işleri yenilendi.
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Kamu kurum binaları onarılıyor
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