Kamu kurum binaları onarılıyor

VARTO
Kaymakamlığı ve Belediyesi, ilçede alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra kamu kurumlara da destek veriyor. İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'nın Varto
belediyesine yaptığı hizmet binalarıyla ilgili bakım onarım talebi Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Binanın tadilatı belediye tarafından yapıldı. Yine İlçe Emniyet TEM
Şubesi'nin yanan hizmet bölümünün bakım onarımı da belediye tarafından yapılırken, hizmete açıldı. Bakım onarım çalışmaları kapsamında yangında hasar gören zemin döşemeleri, kapı ve pencereler, boya ve badana işleri yenilendi.