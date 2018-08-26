Kayyumla gelen büyük değişim

TARİHİ SORU NKAYYUMLA ÇÖZÜLÜYOR

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "Malazgirt'in tarihinden bu yana çözüme kavuşturulamayan temiz su şebekesi ve kanalizasyon sorununu çözdük. İlçemizin alt yapı sorununu çözmek amacıyla İller Bankası ile ortaklaşa yapılan proje kapsamında ilçenin tamamının su ve kanalizasyonu yapılacaktır. Şehrin kalkınmasının önündeki en büyük engel olan ve düzenli yapılaşmaya mani olan alt yapı yetersizliği giderilerek daha çevreci ve yaşanılabilir bir kent oluşturmak için ilk adım atılmıştır. 65 milyon üzeri maliyeti olan ve etaplar halinde tamamlanacak proje 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır" dedi.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile birlikte son bir yıl içinde önemli gelişmelerin yaşandığı ilçede adeta inşaat devrimi yaşanıyor

aymakamlık yaptığı sırada ilçeye kayyum olarak atanan ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile birlikte önemli çalışmaların yaşandığı ilçede adeta inşaat devrimi yaşanıyor. Uzun yıllar belediye hizmetlerinden nasibini alamadığı için birçok ilçeye oranla gelişemediği gözlenen Türkiye'nin şanlı tarihine sahip Malazgirt ilçesi, tarihinin en verimli yıllarını yaşıyor. Malazgirt Zaferi Etkinliklerine katılarak, Malazgirt halkında büyük heyecan uyandıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; Malazgirt bizim ikinci Çanakkale'mizdir ve bu ilçe şanına layık modern bir ilçe olmak için tüm bakanlıklara gerekli talimatları verdim" demesi üzerine ilçede yaşanan değişim rüzgârları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Malazgirt Belediyesi ve İller Bankası desteği ile yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kanalizasyon ve içme suyu hattı, kent meydanı, asfaltlama, parke taş yol yapımı, kaldırım ve peyzaj düzenlemeleri, park yapımları, okul bahçelerinin düzenlemeleri, sağlık ocakları, Gençlik Spor Kompleksi, bina tadilatları, Milli Park alanı ve içindeki yollar gibi çok sayıda çalışma Malazgirt Belediyesi tarafından aynı anda yürütülüyor. Yapılan hizmetlerden çok memnun oldukları ifade eden Malazgirt halkı, her fırsatta emeği geçen yetkililere teşekkür ederken, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı da, günün büyük bir kısmını çalışmaları denetleyerek geçiriyor. İnşaat alanlarını fırsat buldukça gezen Başkan Vekili Kırlı, yetkililerden bilgiler alıyor ve yapılan inşaat çalışmalarının biran önce bitirilmesi talimatlarını veriyor.

BAŞKAN ERDOGAN'A TEŞEKKÜR

Yapımı devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Kırlı, yatırımlarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, ilçeye her türlü desteği veren yetkili bakanlıklarımıza, İller Bankası yetkililerine ve kardeş Belediyemiz Başakşehir Belediyesi Başkanı ve çalışanlarına teşekkür ettiklerini söyledi. Karlı "İlçemizde şu an tam anlamıyla bir inşaat devrimi yaşanıyor. Yıllardır ilçenin en büyük sorunu olan altyapı ve kanalizasyon sorununu Malazgirt Belediyemiz ile İller Bankası birlikte çözüyor" dedi.