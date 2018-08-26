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Malazgirt parklarla donatıldı

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Malazgirt parklarla donatıldı
MALAZGIRT Belediyesi, yıllardır önemli bir eksiklik olan parkları kısa sürede tamamlayarak ilçeyi parklarla donattı. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı'nın talimatı üzerine ilçede park seferberliği başlatıldı. Belediye ilçede mahalle ve okul bahçelerine çok sayıda park yaptırdı. Malazgirt Belediyesi, Saltukgazi mahallesi eski cezaevi mevkii, Selçuklu mahallesi top sahası yakınları, Bozkurtlar Caddesine engelsiz çocuk oyun parkı, Saftekingazi mahallesine engelsiz çocuk oyun parkı, Aksungur mahallesi öğretmenevi yanına, Murat mahallesi Şaneder mevkisine, , ve Ortaokuluna, İHL, , Cumhuriyet İlkokulu ile Saftekingazi İlkokulu Bahçesi'ne de çocuk oyun parkları yaptı.
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Malazgirt parklarla donatıldı
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