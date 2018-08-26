Malazgirt parklarla donatıldı

MALAZGIRT
Belediyesi, yıllardır önemli bir eksiklik olan parkları kısa sürede tamamlayarak ilçeyi parklarla donattı. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı'nın talimatı üzerine ilçede park seferberliği başlatıldı. Belediye ilçede mahalle ve okul bahçelerine çok sayıda park yaptırdı. Malazgirt Belediyesi, Saltukgazi mahallesi eski cezaevi mevkii, Selçuklu mahallesi top sahası yakınları, Bozkurtlar Caddesine engelsiz çocuk oyun parkı, Saftekingazi mahallesine engelsiz çocuk oyun parkı, Aksungur mahallesi öğretmenevi yanına, Murat mahallesi Şaneder mevkisine, Şehit Mehmet Zeki Özsubaşı İlkokuluna
, Pakize Özgen İlk
ve Ortaokuluna, Alparslan Kız Anadolu
İHL, Şehit Refik Cesur İlkokulu
, Cumhuriyet İlkokulu ile Saftekingazi İlkokulu Bahçesi'ne de çocuk oyun parkları yaptı.