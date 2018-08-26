Malazgirt ‘Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi’ne kavuşuyor

MUŞ
Valisi Aziz Yıldırım, Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan 'Milli Park
ve Panorama Müzesi'ni yerinde denetledi. Vali Aziz Yıldırım ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ve Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile 26 Ağustos günü düzenlenecek olan Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan Tarihi Milli Park ve Panorama Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi.