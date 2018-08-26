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Belediyesi, kat sınırlamasını ilk hayata geçiren belediye

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Muş Belediyesi, kat sınırlamasını ilk hayata geçiren belediye
MUŞ Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin geleceği için önemli bir karar aldıklarını belirterek, "İlimizin en büyük sorunlarından biri olan çarpık yapılaşmanın önüne geçmek ve yaşanılabilir bir inşa etmek adına mevcut imar planı ile ilgili bütün meclis üyelerimizin ortak kararını kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. 2 Ağustos 2013'te başlayan plan değişikliği ile yüksek katlı yapılaşmaya haiz olma süreci 2018 yılı Ocak Ayı itibari ile kat yüksekliklerinin il genelinde 6 kat ile sınırlandırılması ile sonlandırılmıştır. 2013'te alınan meclis kararı ile inşaat alanlarının artışları Muş ilinde yüksek katlı yapılaşma sürecini doğurmuş ve bunun önünde herhangi bir kısıtlama olmayışı Muş ilinin düzensiz ve çarpık kentleşmesine, kent kimliğinin bozulmasına ve kent estetiğinin kaybolmasına neden olmuştur. Bu konuyla ilgili ilk çalışma 2014 yerel seçimlerinden sonra Temmuz 2014 Meclisinde 'Yüksek katların sadece 5000 m2 üzeri parsellere verilebileceği' kararı ile kısıtlama getirilerek yapılmıştır" dedi.
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Muş Belediyesi, kat sınırlamasını ilk hayata geçiren belediye
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