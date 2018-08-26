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gazi yurdu açıldı

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Muş gazi yurdu açıldı
MUŞ'TA Kredi ve Yurtlar Kurumu Danişmend Gazi Yurdu açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yurdun açılışında bir konuşma yapan Vali , "Kıymetli katılımcılar ve sevgili öğrenciler, ülkemiz 80 milyon nüfusa sahip ve bu nüfusun yüzde 29 kısmı tur. Bu genç nüfusun içerisinde üniversite öğrenimi yapmayı arzulayan çok fazla gencimiz var ve bu amaçla her ilde üniversitemiz var, hatta pek çok ilimizde birden fazla üniversite var. Üniersiteli gençlerimizin o şehrin misafiri olarak barınmaya öncelikle ihtiyaçları var ve bu barınma imkânları devletimiz tarafından karşılanmaktadır.
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Muş gazi yurdu açıldı
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