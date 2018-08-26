Muş’a 2018’de 3 milyar liralık yatırım

AK PARTI Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek
, kentteki yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunarak, "Muş
ilimiz son yıllarda ortalama olarak genel ve katma bütçeli yatırımlarla birlikte her yıl yaklaşık 3 milyar TL yatırım almış durumdadır" dedi. Kentteki yatırım ve çalışmaları yerince inceleyen AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Zaferi
kutlama alanında çalışmaların da aralıksız devam ettiğini söyledi. Muş'un Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazırlandığını ifade eden Şimşek, "Liderimiz Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın himayesinde yeni Türkiye'yle birlikte Muş'ta büyüme payını alıyor. Son yıllarda çok ciddi projelerimiz hayat buldu, temel atıldı ve yapımları devem ediyor. Şu anda gündemimizde devam eden çok büyük projelerimiz var. Yine sağ olsun Başkanımızın emri üzerine projelerimiz hız kazandı. Malazgirt'imizin yine 26 Ağustos kutlama yıldönümü yaklaştı. Geçen yıl bir nevi ilkini yapmış olduğumuz Malazgirt Zaferi kutlamaları dolayısıyla kentte büyük bir heyecan yaşandı. Bu sene daha organize daha düzgün bir kutlama gerçekleştireceğiz. Bu sayede özellikle bizim Malazgirt ve Muş'a ulaşım yollarımızın bazılarının temelleri atıldı ve bazılarının da atılmak üzere. Bunlarında ötesinde en çok şu üzerinde durduğumuz Malazgirt Milli Park ve tören alanı projelerimiz devam ediyor" dedi.