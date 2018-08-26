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’a modern oto galerileri

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Muş’a modern oto galerileri
MUŞ Belediyesi tarafından yapılması planlanan projesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. -Bitlis karayolu üzerinde 16 bin 404 metrekare alan üzerine uygulanacak olan Oto Galeri Pazarı projesi ile esnaflara modern bir site yapılıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, "Birçok kentte modern bir şekilde dizayn edilen ve hizmet vermeye devam eden Oto Galeri Pazarını Muş'a da kazandırıyoruz. Projenin tamamlanması ile il merkezindeki bütün oto galericiler burada hizmet vererek daha düzenli ve modern bir Muş oluşturulması hedefleniyor.
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Muş’a modern oto galerileri
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