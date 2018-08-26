Muş’ta tarihi değişim dönemi

Muş'ta 2017 yılı çalışma sezonu içinde başlatılan kazı ve döşeme çalışmaları ile önemli bir mesafe kat edildi. 400 bin nüfusa hitap edecek şekilde planlanan proje ile şehrin en işlek ana güzergâhlarındaki kazı ve döşemeler tamamlandı. Bu yıl tamamlanması hedeflenen proje ile Muş'un yüz yıllık sorunu tarihe karışacak. Çalışmalar öncesi toplumun her kesimi ile farklı platformlarda bir araya gelen Belediye Başkanı Feyat Asya, proje hakkında kendilerini bilgilendirip destek isterken, el birliği ile bu işin üstesinden geleceklerini söyledi. Başkan Asya, dev proje ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Muş'ta kanayan yarasına merhem olmak adına memleketimizin yüz yıllık sorununu ortadan kaldırmak için en önemli taahhütlerimizden biri olan ve 400 bin nüfusa hitap edecek şekilde yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamının yenileneceği alt yapı projemizi başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere bu günleri yaşatan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Yerel yönetimler için alt yapının meşakkatli ve sıkıntılı bir iş olacağını ve bir siyasetçinin kısa vadede bulaşmaması gerektiği telkinlerine kulağımızı tıkadık. Hiçbir siyasi kariyer hesabı yapmadan, halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için Allah'ımıza güvendik ve bu yola çıktık. Biz, yerin altına gömülen ve hiç görünmeyen 150 milyon TL'yi aşkın yatırımın halkımıza getirisini düşündük. Cadde ve sokakların alt üst edileceğini, vatandaşlarımızın ister istemez huzursuz olacağı riskini göz önünde bulundurarak bu projeden sonra şehrimizin kavuşacağı rahatın hesabını yaptık. Ana ve ara yollarımızın artık köstebek yuvası gibi delik deşik olmayacağı, sağlam bir alt yapıdan sonra yolları modern bir şekilde yaparak halkımızın hizmetine sunacağımızın umudunu yaşıyoruz. Rabbim bizleri önce kendisine karşı sonra halkımıza karşı mahcup etmesin. Hamdolsun ki geldiğimiz nokta itibariyle seçim öncesi yapacağımızı taahhüt etmiş olduğumuz projelerimizin bu yıl itibariyle yapılması gerekenleri başarmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

" "YILSONUNDA TAMAMLANIYOR"

Alt yapı projesi süresinin 70 gün olduğunu vurgulayan Başkan Asya, "İller Bankası ile sürdürülen çalışmalar doğrultusunda başlatılan alt yapı projesiyle şehrin en büyük sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Alt yapı projemizi 31 Aralık'a kadar tamamlamayı hedefliyoruz. O zamana kadar Muş'un tamamının içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamı yenilenecek. Bu projemizle şehrin bir bütününde 450 kilometrelik bir döşeme yapılacak. Tabi alt yapı projeleri nüfus yoğunluğuna göre belirleniyor. Bu projemiz yüzde 60 doluluk oranıyla uzun yıllar ihtiyacı karşılayacak. Özellikle su hatlarının yenilenmesi ile yer altındaki su kayıpları artık olmayacak" ifadelerini kullandı