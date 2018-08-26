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’ta hamlesi

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Muş’ta yeşil alan hamlesi
MUŞ Belediyesi, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yanı sıra ların bakımı ve korunması ile birlikte şehre birçok yeni park kurmaya devam ediyor. AK Partili Belediye Başkanı Feyat Asya, "Muş'un görsel kalitesini arttırmak, insanların sosyal ve kültürel aktivitelerini yapabilecekleri alanlar oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu konuda ciddi bir mesafe kat ettik. 'Her mahalleye bir park' sloganıyla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, Muş-Bitlis karayolu üzerine Ahmed-i Xane parkını, 'ne Şeyh Şükrü Efendi parkını, Zafer Mahallesi'ne Vali Feridun Gültekin ile Müftü parklarını, Sunay Mahallesi'ne Köse Hoca Parkını ve Kültür Mahallesi'ne Mehmet Zeki Ökmen parkını kurarak halkımızın hizmetine sunduk. Aynı şekilde Ahmed-i Xane parkının 2. etabının ihalesini yaparak yeni bir park için çalışmalarımızı başlattık. 2014 yılına kadar 43 bin metrekare olan yeşil alanı 3 yıl içinde yaklaşık 165 bin metrekareye çıkardık. 2017 yılında yapımına başladığımız parklar ve yeşil alanların tamamlanması ile bunu 250 bin metrekarenin üzerine çıkardık. Bu yıl hizmete sunmayı hedeflediğimiz 2023 Hatıra Ormanı Projesi, Göletli Park Projesi ve Kent Meydanı projeleri ile bu rakamı çok daha ileri seviyelere çıkaracağız" dedi.
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Muş’ta yeşil alan hamlesi
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