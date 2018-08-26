Muş’un vizyon projesi “Lale Vadisi” tamamlandı

Muş
Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Lale Vadisi
vatandaşların hizmetine sunuldu. Atıl halde olan bölgeyi büyük bir yatırımla şehre kazandıran Muş Belediyesi
, bu proje ile kentin yeşil alan
kapasitesini arttırırken vatandaşların güzel vakit geçirebileceği bir ortamı da oluşturmuş oldu. Ak Partili Muş
Belediye Başkanı Feyat Asya, "Yaklaşık iki yıldır Karni Deresi
projesi kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar tamamlandı. Bu projeyi uygulayacağımıza dair halkımıza söz verdik. Allah'a şükürler olsun ki bugün bu sözümüzü de yerine getirebildik. Karni Deresi Projesini uygulamayı planlarken bütçe konusunda sıkıntı yaşayacağımız söylendi. Proje çok büyük bir projeydi. Bu alanda bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmamıştı. Kalkınma Eski Bakanımız Cevdet Yılmaz'ın da desteği ile projemizi başlattık. Projenin bir kısmı DAP İdaresi tarafından karşılanırken diğer kısmını kendi imkânlarımızı kullanarak yaptık. Bugün bu dev projeyi bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projemize destek veren devlet büyüklerimize ve kurumlarımıza teşekkür eder, uzun bir süredir proje üzerinde çalışan, emek veren herkese şükranlarımı sunarım" dedi. Başkan Asya, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Projeye göre, bisiklet yolları, yürüme yolları, yeşil alanlar, spor alanları, anfi, havuzlar, büfeler, su depoları ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Atıl halde bulunan Karni Deresini Muş'a kazandırarak, modern ve yaşanılabilir bir kent için, en büyük sosyal aktivite merkezini kurduk. Yeşil alan sorunun hat safhada olduğu ilimizde, bu projenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.