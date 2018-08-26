Muş’un yüzü değişiyor

MUŞ
Belediyesi tarafından başlatılan altyapı projesi kapsamında kazı ve döşeme çalışması tamamlanan Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi'nde çevre düzenleme yapım işi tüm hızıyla devam ediyor. Vali Aziz Yıldırım
yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "İlk Muş
'a geldiğim zaman geçen yıl Temmuz ayının başındaydı. En çok dikkatimi çeken şey ise, vatandaşımızın bu cadde üzerinde gecenin ilerleyen saatine kadar burada geziyor ve dolaşıyor olmasaydı. Proje'nin burada resimlerini görüyorsunuz. Bu uygulamadan sonra ümit ediyorum ki bu cadde üzerinde gezenlerin sayısı da artacak" dedi.