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’un yüzü değişiyor

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Muş’un yüzü değişiyor
MUŞ Belediyesi tarafından başlatılan altyapı projesi kapsamında kazı ve döşeme çalışması tamamlanan Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi'nde çevre düzenleme yapım işi tüm hızıyla devam ediyor. Vali yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "İlk 'a geldiğim zaman geçen yıl Temmuz ayının başındaydı. En çok dikkatimi çeken şey ise, vatandaşımızın bu cadde üzerinde gecenin ilerleyen saatine kadar burada geziyor ve dolaşıyor olmasaydı. Proje'nin burada resimlerini görüyorsunuz. Bu uygulamadan sonra ümit ediyorum ki bu cadde üzerinde gezenlerin sayısı da artacak" dedi.
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Muş’un yüzü değişiyor
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