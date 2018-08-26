Şehrin içme suyu depoları yenileniyor

ŞEHRIN içme suyu
, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamen değiştirildiği alt yapı projesi kapsamında yeni depolar yapılarak, mevcut içme suyu depolarının da kapasiteleri arttırılarak yenileniyor. AK Partili Muş
Belediyesi, şehrin su sorununu yaptığı başarılı çalışmalarla ortadan kaldırdı. Bu kapsamda Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan ve kapasitesi arttırılarak yenilenen su deposunun yapımı tamamlandı. 3 bin ton kapasiteli içme suyu deposu yapılan çalışmaların ardından devreye girdi. Yapım çalışmalarının tamamlandığı depo, sızma testi yapıldıktan sonra faaliyete girdi. Altyapı projesi başlatıldığı günden itibaren çalışmaları anbean takip ederek gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda talimatlar veren AK Partili Muş
Belediye Başkanı Feyat Asya, yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Muratpaşa su deposunun Muş'a ve Muş halkına hayırlı olmasını diledi. Mevcut depoların yenilenmesinin yanı sıra yeni depolar yaptıklarını kaydeden Başkan Asya, "Alt yapı projesi kapsamında ilimizin en büyük içme suyu deposunu Karşıyaka'da kuruyoruz. 7 bin 500 ton kapasite ile yapılacak olan yeni depo, Muş'un en büyük içme suyu deposu olma özelliğini taşıyor. Şehrin içme suyu konusunda ana kaynak görevi görecek olan depoyu kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyoruz. Alparslan 2 barajından temin edilecek olan cazibeli içme suyu da 1200'lük borularla Karşıyaka'da kurulacak olan bu depoya aktarılarak şehre dağıtılacak. İnşallah bu çalışma ile su konusunda yaşanan mağduriyetler tamamen giderilmiş olacak" diye konuştu.