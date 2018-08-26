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Otağı hizmete açıldı

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Sultan Alparslan Otağı hizmete açıldı
BULANIK Belediyesi, merkeze kazandırdığı , Otağı adıyla hizmete sunuldu. Sosyal donatı alanı olarak vatandaşları keyifli vakit geçirebilmeleri için belediye tarafından ilçeye kazandırılan sosyal tesis, 500 metre kare alan üzerinde büyük kıl çadırı ve 10 adet küçük kıl çadırı şeklinde projelendi. Yeşillendirme alanlarıyla birlikte çocuk oyun grubunun yer aldığı Sultan 'nın bulunduğu alan gasp ve işgal edilmesiyle yapılan imar çalışmaları neticesinde kamulaştırıldı.
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Sultan Alparslan Otağı hizmete açıldı
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