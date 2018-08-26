Sultan Alparslan Otağı hizmete açıldı

BULANIK
Belediyesi, merkeze kazandırdığı Kıl Çadırı
, Sultan Alparslan
Otağı adıyla hizmete sunuldu. Sosyal donatı alanı olarak vatandaşları keyifli vakit geçirebilmeleri için belediye tarafından ilçeye kazandırılan sosyal tesis, 500 metre kare alan üzerinde büyük kıl çadırı ve 10 adet küçük kıl çadırı şeklinde projelendi. Yeşillendirme alanlarıyla birlikte çocuk oyun grubunun yer aldığı Sultan Alparslan Otağı
'nın bulunduğu alan gasp ve işgal edilmesiyle yapılan imar çalışmaları neticesinde kamulaştırıldı.