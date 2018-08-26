Tarihi Milli Park yapılıyor

DOĞA
Koruma ve Milli Park
lar Genel Müdürü Nurettin Taş
, Malazgirt ilçesinde 'Bin Yıllık Geçmişten, Bin Yıllık Geleceğe Malazgirt' projesi kapsamında yapılacak Tarihi Milli
Park için düşünülen alanları incelemek Malazgirt ilçesine geldi. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile birlikte Tarihi Milli Park olarak düşünülen alanları gezen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, tarihi Malazgirt ilçesinde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ise, "Malazgirt savaşı Türklerin Anadolu'ya acılan en büyük kapısıdır. Tarihi ilçemizde yapılması düşünülen Tarihi Milli Park, şanlı Türk tarihi acısından çok anlamlı olacağını, çok güzel mesajlar vereceğini düşünüyoruz. İnşallah buradaki çalışmalar tamamlandığında Çanakkale
'ye nasıl öğrenciler ve vatandaşlar gidiyorsa, Muş
'a, Malazgirt'e de Türkiye'nin her tarafından öğrenciler gelecek. Bu hem kültür turizmi açısından hem de buradaki birlikte yaşam ve birlikte tarih oluşturma bilincinin de gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır. Tarihi Milli Park çalışmasının Muş'a ve Malazgirt'e hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.