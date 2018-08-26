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Varto belediyesi park yapımında çağ atladı

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Varto belediyesi park yapımında çağ atladı
VARTO Belediyesi, ilçede bir ilki gerçekleştirerek park yapımında çağ atladı. ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, çocuk parkı iç alanına 500 metre kare üzerinde 10 adet kıl çadır yaptı. Varto Kaymakamı Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, "Biliyorsunuz Varto da çocuklarımız daha önce böyle seyyar bir park görmemişti. Şehrin merkezine 500 metre karelik kıl çadırımızı yerleştirdik ve üzerinde de Türk bayrağımızı diktik. Artık burada terör değil Türk bayrağımız anılacak" dedi.
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Varto belediyesi park yapımında çağ atladı
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