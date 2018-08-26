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Varto’da ilçe merkezine ahşap ve metal

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Varto’da ilçe merkezine ahşap ve metal kamelya
VARTO Belediyesi, Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptığı protokol sonucu ilçedeki parklara, çarşı içerisindeki sahanlıklara, kamu kurum bahçelerine, dini kurum bahçelerine bırakılmak üzere 45 adet ahşap ve metal yaptırılarak kullanıma sunuldu. Kamelyalar ilçede güzel bir görüntü oluştururken, ayrıca 20 adet ahşap piknik masası ile 2 adet üstü çatılı ahşap piknik masası alınarak kamu kurum ile sosyal donatı alanlarına bırakıldı. Kamelya ve piknik masaların toplamda maliyetinin ise 157 bin 700 lira olduğu belirtildi.
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Varto’da ilçe merkezine ahşap ve metal kamelya
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