150 dönümlük piknik ve mesire alanı açıldı

GÜROYMAK Belediyesi
'nce, ilçe girişinde bulunan 150 dönüm alan üzerinde kurulan, ilçenin ilk piknik ve mesire alanı bitirilerek halkın hizmetine açıldı. Göreve geldiği yıldan bu yana tüm kesimlerin fikir, düşünce ve önerilerine kucak açan Güroymak Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ilçenin gelişimi için işbirliğine önem vererek yaptığı eserlere bir yenisini daha ekledi. Güroymak Belediyesi'nin yaptırdığı, muhteşem manzarası, havası, yeşili ve doğal güzellikleriyle insanı adeta büyüleyen Güroymak Mesire Alanı içerisinde piknik masaları, oyun grupları, çeşme, mescit, WC'ler, park, oyun alanları ve oturma bankları bulunuyor.