70 yıldır sahipsiz bırakılan mahalleye kayyum eli değdi

İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname ile görevlendirme yapılan Hizan Belediyesi
, yıllardır terörle anılan ilçede bugüne kadar yapılmayan altyapı ve sosyal belediyecilik alanında birçok hizmeti hayata geçirdi. Yıllardır hizmete susayan Hizan
halkı görevlendirme ile hizmetle tanıştı. İlçe halkı tarafından yaptığı hizmetlerle sevilen ve takdirle karşılanan Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Bülent Hamitoğlu
hayata geçirdiği projeler ile ilçeye çağ atlattı. Yıllardır hak ettiği hizmeti alamayan Hizan, görevlendirmenin ardından yapılan altyapı ve yarım asırlık su şebekesi yenileme çalışmaları, taziye evleri, 38 adet yeni dükkan yapımı, parklar, kilit parke taşı, yeşil alan, stabilize yol çalışması, yeni imar yollarının açılması, aydınlatma sistemleri ve daha nice çalışmalarla hizmete kavuştu. Başkan Hamitoğlu, Hizan'ın ilk mahallelerinden biri olan Bahçelievler Mahallesi
'nde de yaptığı hizmetlerle mahallenin kaderini değiştirdi. Bahçelievler Mahallesi 70 yıldır alamadığı hizmeti 2 yıl gibi kısa bir sürede aldı. "Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizin her köşesine hizmet götürmek için çalışmalar başlattık" diyen Başkan Hamitoğlu, "Hizan'ımızın ilçe olması ile birlikte mahalle olan Bahçelievler mahallesi yıllardır hizmetlerden mahrum bırakılmıştı. Sadece Bahçelievler Mahallesi değil ilçe geneli hizmet görmemiş bir belde görünümündeydi. Göreve geldiğimiz günden bu yana başlattığımız projeler ile Hizan'ımıza yeni bir kimlik kazandırdık. Bahçelievler Mahallesi'nde 2 kilometrelik yol açarak 1000 metreküp taş duvar imalatı, 9 metre yol genişletme, köprü yapımı, dere ıslahı ve taş duvar çalışmaları yapıyoruz. Devletimizin kaynaklarını heba etmeden ilçemizin kalkınması için harcıyoruz. İlçe genelinde tüm ekiplerimiz ile birlikte hummalı bir çalışma içerisindeyiz" diye konuştu. HİZAN'A OKUL VE CAMİ
HIZAN Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Bülent Hamitoğlu'nun destekleri ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkılarıyla 10 derslikli okul ve cami yaptırılıyor. Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı süren okul ve cami için çalışmaların başlatıldığını söyleyen Başkan Vekili Hamitoğlu, "İlçemizi kalkındırmak ve modern bir görüntüye kavuşturmak için çalışmalarımızı son hızla devam ettirmekteyiz" dedi.