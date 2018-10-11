Adilcevaz doğu’nun turizm merkezi oluyor

Adilcevaz
'da bulunan harabe durumundaki 600 yıllık mucizeler manastırı ile birlikte Urartular dönemine ait Kef Kalesi
ve Selçuklu Mahallesi'nin üst kısmında bulunan tarihi kilise turizm
e kazandırılacak. İlçede 14. yüzyılda yaptırılan ve mucizeler manastırı olarak adlandırılan kilise ile birlikte yakınında bulunan Urartular dönemine ait Kef Kalesinin yanı sıra Selçuklu Mahallesi'ne yaklaşık 5 km uzaklıktaki taş kilisenin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. AK Parti Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçedeki Urartular dönemine ait Kef Kalesi ile birlikte bu iki kilisenin onarımı için hazırladıkları projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunacaklarını söyledi. Kiliseye giden yollarda çalışma başlattıklarını ifade eden Başkan Gürsoy, "İlçemizde ki mucizeler manastırı olarak bilinen kilisenin 14. Yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu kilise yıllar önce özellikle defineciler tarafından tahrip edilerek harabeye dönüşmüştür. İlçemizde bulunan ikinci bir kilise ise Selçuklu Mahallesi'nin üst kısmında bulunmaktadır. Fakat bu kilisenin ismi bilinmemektedir. Mutlaka o dönemde bunun bir ismi vardır. Fakat şu anda kilisen herhangi bir tespit ve kaydı yok. Yapılacak restorasyon projesiyle Mucizeler Manastırı ile birlikte Selçuklu Mahallesinde bulunan kilise, kültür turizmine kazandırılacak ve özellikle yabancı turistlerin en uğrak yeri olacak" dedi. KALE GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK
Belediye Başkanı Gürsoy, ilçedeki önemli tarihi yapılardan olan Kef Kalesini de gün yüzüne çıkaracaklarını söyledi. Gürsoy, "Kef Kalesini gün yüzüne çıkarmak için daha önce kalede kazı çalışmalarına katılan Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Cengiz Işık'la görüşerek, kalede tekrardan kazı çalışmaları başlatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. İnşallah kiliselerle birlikte Kef Kalesinde ki çalışmaları en kısa sürede başlatıp ilçemiz turizmine kazandıracağız. Bu yapıların turizm açısından ilçemize önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.