Adilcevaz Kalesi restore edilecek

AK PARTI Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy
, ilçedeki tarihi yapılara da sahip çıktıklarını ifade ederek, "Adilcevaz Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaların yanı sıra tarihi ve kültür miraslarımıza da sahip çıkmaya devam ediyoruz. İlçe merkezinin hemen batısındaki tepenin üzerinde bulunan ve tarihi Urartular dönemine ait, tarihi ve kültür mirasımız için çok önemli olan Adilcevaz Kalesi
yaptığımız girişimler sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilerek turizme kazandırılacak. Aynı zamanda ilçemizdeki tarihi Tuğrul Bey ve Ulu caminin çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalarda inşallah bu yıl içerisinde tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Bedeli yaklaşık 3 milyon lira civarında olacak olan Adilcevaz Kalesinin de çalışmaları inşallah en kısa süre içerisinde başlayacak. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte hem ilçemiz turizmine önemli bir katkı sağlanmış olacak hem de tarihi yapılarımızı aslına uygun olarak gün yüzüne çıkartmış olacağız" dedi.