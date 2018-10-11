Adilcevaz’ın içme suyu şebekesi yenilenecek

ADILCEVAZ'IN 40 yıllık içme suyu
şebekesi ve su depoları tamamen yenilenecek. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçenin içme suyu şebekesinin tamamen silbaştan yenileceğini ifade ederek, "İlçemizde bu yıl yağışların olmaması nedeniyle içme ve sulama sularında bazı sıkıntılar yaşamaktayız. Vatandaşlarımızın yaşamış oldukları su sıkıntılarını gidermek için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaptığımız sondaj çalışmalarının yanı sıra boşa akan su kaynaklarını değerlendirerek ilçemizin su sorununu çözmeye çalışmaktayız. Yaklaşık 40 yıl önce yapılmış şebeke hattı borularının, depo ve terfi istasyonları yıpranıp deforme olduğu için tüm unsurlarıyla yenilenmesine ihtiyaç oldu. İlçemiz açısından çok önemli olan büyük bir proje çalışmasına başladık" dedi.