Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Adilcevaz’ın içme suyu şebekesi yenilenecek

Adilcevaz’ın şebekesi yenilenecek

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Adilcevaz’ın içme suyu şebekesi yenilenecek
ADILCEVAZ'IN 40 yıllık şebekesi ve su depoları tamamen yenilenecek. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçenin içme suyu şebekesinin tamamen silbaştan yenileceğini ifade ederek, "İlçemizde bu yıl yağışların olmaması nedeniyle içme ve sulama sularında bazı sıkıntılar yaşamaktayız. Vatandaşlarımızın yaşamış oldukları su sıkıntılarını gidermek için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaptığımız sondaj çalışmalarının yanı sıra boşa akan su kaynaklarını değerlendirerek ilçemizin su sorununu çözmeye çalışmaktayız. Yaklaşık 40 yıl önce yapılmış şebeke hattı borularının, depo ve terfi istasyonları yıpranıp deforme olduğu için tüm unsurlarıyla yenilenmesine ihtiyaç oldu. İlçemiz açısından çok önemli olan büyük bir proje çalışmasına başladık" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adilcevaz’ın içme suyu şebekesi yenilenecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN