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Ahlat, park ve bahçelerle donatıldı

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Ahlat, park ve bahçelerle donatıldı
AHLAT Belediyesi, ilçede her yönüyle kalkınma hamlesi ve yeni atılımlara ev sahipliği yaparken tarihi zenginliklerin yanında doğal güzelliklere de sahip çıkıyor. Sahil mevkisinde Kamping alanında proje çalışmaları turizme hitap edecek şekilde yapılan "Ahlat Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı" 5 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Parkta yürüyüş parkurları, dinlenme alanları, 1 adet cafeterya, banklar, piknik masaları, 1 adet selçuklu yıldız süslemeli havuz, 30 araçlık otoparkı ile kıyısında olması nedeniyle de doğal yüzme parkurları ile piknik alanları da yer alıyor. Selçuklu Mahallesi Selçuklu Çarşısı'nda bulunan 10 bin metrekare alana sahip parkın proje çalışmaları, ilçenin tarihi ve turistik yapısına uygun günün modern ve estetik mimarisine göre hazırlandı.
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Ahlat, park ve bahçelerle donatıldı
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