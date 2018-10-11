Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Ahlat, UNESCO’nun geçici listesinden asıl listeye alınacak

, UNESCO’nun geçici listesinden asıl listeye alınacak

Başkanı A. ’ın, ’ın UNESCO’nun geçici listesinden asıl listeye alınması yönündeki taleplerinin olumlu karşılandığını söyledi

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Ahlat, UNESCO’nun geçici listesinden asıl listeye alınacak
Başkanı A. ; "UNESCO'da geçici listeden gerçek listeye geçiş hazırlığı talimatı Sayın Bakanımız tarafından bizzat verildi. 'taki kültürel varlıkların, özellikle Selçuklu abidelerinin, insanlığın ortak mirası kategorisinde değerlendirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerine düşeni en sağlıklı şekilde ortaya koyduğunu belirtmek istiyorum. Bir kültür ve turizm kenti olan Ahlat'ın asıl listeye alınmasının ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olacağı inancındayım" dedi. Bin yıldır ayakta duran kitabelerin dünyanın herhangi bir yerinde örneği bulunmadığını dile getiren Çoban, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Asya'da var olan Orhun Abidelerinin Anadolu'daki devamı olan bu kitabelerin bir diğer tanımlamayla da aslında Anadolu tarihini yeniden yazma şansını da doğuracak eserlerdir. Bin yıldır ayakta duran kitabelerin dünyanın herhangi bir yerinde örneği de yok. Hem kitabe hem de motif anlamında yok. Siz burada Sahaları, İskitleri, Hunları, Göktürkleri, Karahanlıları, Büyük Selçukluları, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti Aliyyesinin izlerini bulacaksınız. Günümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık nedenini de Ahlat'ta tamamen idrak etmiş olacağız"
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahlat, UNESCO’nun geçici listesinden asıl listeye alınacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN