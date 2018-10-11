Ahlat, UNESCO’nun geçici listesinden asıl listeye alınacak

AHLAT Belediye
Başkanı A. Mümtaz Çoban
; "UNESCO'da geçici listeden gerçek listeye geçiş hazırlığı talimatı Sayın Bakanımız tarafından bizzat verildi. Ahlat
'taki kültürel varlıkların, özellikle Selçuklu abidelerinin, insanlığın ortak mirası kategorisinde değerlendirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerine düşeni en sağlıklı şekilde ortaya koyduğunu belirtmek istiyorum. Bir kültür ve turizm kenti olan Ahlat'ın asıl listeye alınmasının ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olacağı inancındayım" dedi. Bin yıldır ayakta duran kitabelerin dünyanın herhangi bir yerinde örneği bulunmadığını dile getiren Çoban, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Asya'da var olan Orhun Abidelerinin Anadolu'daki devamı olan bu kitabelerin bir diğer tanımlamayla da aslında Anadolu tarihini yeniden yazma şansını da doğuracak eserlerdir. Bin yıldır ayakta duran kitabelerin dünyanın herhangi bir yerinde örneği de yok. Hem kitabe hem de motif anlamında yok. Siz burada Sahaları, İskitleri, Hunları, Göktürkleri, Karahanlıları, Büyük Selçukluları, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti Aliyyesinin izlerini bulacaksınız. Günümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık nedenini de Ahlat'ta tamamen idrak etmiş olacağız"