Belediyeden yeni evleneceklere büyük hizmet

MUTKI Belediyesi'nin, yeni evlenecek çiftlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile yaptırdığı nikah salonu, düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Mutki Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan nikâh salonunun açılışı Mutki Kaymakamı
ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin tarafından yapıldı. Nikâh Salonu açılışı öncesi konuşan Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin, "Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ilçemizde nikâh salonuna ihtiyaç olduğunu anladık. Mutkili vatandaşlarımız için elimizdeki tüm imkanları değerlendirerek nikah salonumuzu yaptık. Bundan sonra evlenecek çiftler ve aileleri en mutlu günlerine burada adımını atacaklar. Açılışını yaptığımız nikâh salonu, tüm yeni evlenecek çiftlere ve Mutkili vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.