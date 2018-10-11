Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mutki’yi ziyaret etti

MUTKİ
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin ile Mutki ilçesi Koyunlu Köyü'nü ziyaret eden Erbaş, tarihi Ohin Medresesi'ni gezdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, Mutki İlçe Müftülüğü'ne bağlı Alâiyye Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Erbaş, "Sizler, bizler, hepimiz Ashab-ı Suffenin varisleriyiz. Onların yollarından gidenler olarak ilim, irfan, bilgi, hikmet yolunda gayret eden kimseleriz. Allah yolumuzu açık etsin. İlim, bilgi olmadan hiçbir şey olmaz. Din hizmeti olmaz, din yaşanmaz. O yüzden sevgili Peygamberimiz ilme çok önem verdi.
Rabbimiz Kuranı Kerim'de 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' buyurdu. Peygamber Efendimiz alimleri işaret ederek 'Alimler peygamberlerin varisleridir' buyurdu. Burada tahsilinizi bitirip diplomalarınızı aldıktan sonra camilerimizin mihrapları, kürsüleri, minberleri sizleri bekliyor. İyi ilim sahibi olmuş hocalara ihtiyacımız var" dedi.