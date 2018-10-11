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ilçede üniversite açtı

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Güroymak Belediyesi ilçede üniversite açtı
'nin girişimleri ile ilçeye kazandırılan 4 milyon TL maliyetli, 7 bin 500 metrekare arazi ve ��zerinde kurulan yüksek okul binası bitirildi. Yüksekokulun tahsisinin yapıldığı Eren Üniversitesi daha önce Yüksek Öğrenim Kurulu'na (YÖK) ilçeye yüksekokul açılması için gerekli başvuruyu yapmıştı. Bitlis Eren Üniversitesi tarafından YÖK'e yapılan başvuru ise olumlu bir şekilde sonuçlandırıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, yapılan çalışmalar sonucunda ilçe halkının bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Alibeyoğlu, "İlçemizde göreve başladığımda vatandaşlarımızın taleplerinden biride ilçeye yüksek okul kurulması vardı. Belediyemizce ilçemize üniversite binası kurulması için çalışmalara başladık. Yer tahsisini yaptık. Hızlı bir şekilde bina yapımına başladık ve binamızın inşaatı bitirildi. Bütün masrafları belediyemizce üstlenip yapımına başladığımız üniversite binası 18 derslikli en az 540 öğrencinin eğitim göreceği bir yüksek okula kavuşmuş olacağız" dedi.
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Güroymak Belediyesi ilçede üniversite açtı
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