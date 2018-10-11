Güroymak parklarla donatıldı

GÜROYMAK
'TA, 30 yılda sadece 2 park yapılırken, kayyum belediye 2 yılda 35 park ve yeşil alan ile 51 çocuk oyun parkı yaptı. Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Güroymak'ın her türlü yatırım, kültürel, sosyal hizmetinin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımız bizim her şeyimiz. Çocuklarımız için yapamayacağımız hizmet yoktur. Çocuklarımızın daha güvenli, daha modern, daha yeşil bir ortamda oyun oynayabilmeleri için ilçemizin değişik noktalarına çocuk oyun parklarını yaptık. 35 yılda 2 park yapılmıştır. Biz belediye olarak, 2 yılda 35 adet yeşil alan ve park, 51 adet çocuk oyun parkı yaptık" dedi.