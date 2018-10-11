Hizan’ın çehresi değişti

YILLARDIR çözülemeyen problemli yollar ile toz, toprak içerisindeki sokak ve caddeler Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Bülent Hamitoğlu
'nun talimatlarıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yeşilova Mahallesi Kalkanlı Konutları bölgesinde ara sokak ve caddeler toz ve topraktan arındırılarak kilit parke taşı çalışmaları ile hem modern hem de daha temiz bir görüntüye kavuştu. Başkan Hamitoğlu, çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hizan'ımızın kanayan yarası olan problemli yollar için ilçe genelinde başlattığımız çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçemizin en önemli sorunlarının başında gelen yol sorununu çözmek amacıyla başlatmış olduğumuz yol yapım çalışmaları kapsamında ilçemize kilitli parke döşeme çalışması yapıyoruz. İnşallah ilçe genelinde farklı alanlarda yapmakta olduğumuz çalışmalarımızı en kısa sürede bitirip halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. Belediye Fen işleri Müdürlüğü ihtiyaç duyulan her alanda kilit parke taşı çalışmalarını hızlandırarak hedeflenen rakamı geçmeye çalışıyor. Belediye Başkan vekili Bülent Hamitoğlu, Hizan'ın modern bir görünüme kavuştuğunu belirtti.