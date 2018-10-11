Hz. Aişe Camisi ibadete açıldı

TATVAN
Belediyesi tarafından, 2017 Mayıs ayında İşletme Mahallesi'nde yapımına başlanan Hz. Aişe Camisi 2018 yılının Ocak ayında tamamlanarak ibadete açıldı. Bitlis
Valisi İsmail Ustaoğlu ile Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve kamu kurum amirlerinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Hz. Aişe Camisi'nin yapımıyla alakalı bilgi veren AK Partili Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, caminin ibadete açılmasıyla birlikte bu muhitte ikamet eden ve Van Gölü'nün Tatvan sahilindeki parklarını ziyarete gelen vatandaşların cami ihtiyaçlarının giderileceğini belirterek, "Belediyemizin projelerinden biri olan cami inşaatının temelini 2017 Mayıs ayında atmıştık. İşletme Mahallesi'nde bulunan sahil parklarımıza yakın ve 350 metrekare bir alanda temelini attığımız cami inşaatının yapımı tamamlandı. Ocak ayında açılışını gerçekleştirdiğimiz caminin çevre düzenlemesi de tamamlanmış durumda" dedi.