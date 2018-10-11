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Mutki Şehitliği dualarla açıldı

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Mutki Şehitliği dualarla açıldı
MUTKI Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin tarafından Pınarbaşı Mahallesi Şehit İsa Budak Caddesi'nde yaptırılan şehitliğin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin, "Bu kutsal topraklar için canlarını gözlerini kırpmadan veren Mehmetçiğimizin Mutki'ye yakışır bir şekilde anılmasını sağlamak, isimlerini ve hatıralarını yaşatmak amacıyla Mutki'ye yakışır bir şehitlik anıtı yapıldığını söyleyerek "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanımız, bayrağımız için şehadete eren tüm şehitlerimizi saygı rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitliğimiz vatanımıza, milletimize ve Mutkili vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. Tören, İlçe Müftü Vekili Nur Muhammed Geylani tarafından aziz şehitler için dua okumasıyla sona erdi.
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Mutki Şehitliği dualarla açıldı
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