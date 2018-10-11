Mutki’ye 2 adet kütüphane kuruldu

Kütüphanede, 12 bin kitap, 44 süreli yayın aboneliği, yerel gazete ve 9 adet bilgisayardan oluşan internet erişim hizmeti her türlü araştırmaya cevap verecek nitelikte olduğu belirtildi. Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin, İlköğretim Haftası münasebetiyle Kavakbaşı Beldesi'nde bulunan Kavakbaşı Yatılı Bölge Okulu
'nu ziyaret ederek, Kavakbaşı Yatılı Bölge Okulu'nda kurulan kütüphanenin açılış törenine katıldı. Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin, "İlçemizin, ilimizin, vatanımızın gelişiminin en önemli yolu okumak ve kendimizi geliştirmektir. Gençlere kitap okumanın önemini anlatmak ve bu konuda onlara örnek olup, kitap okuma alışkanlığını gençlerimize aşılamamız gerekmektedir. İlçe Milli Eğitim
müdürümüzle birlikte gençlerimizi okumaya teşvik için işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bu güzel kütüphanemizin okula ve öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.