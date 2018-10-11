Söz verdik ve yapıyoruz

AK PARTILI Ahlat
Belediyesi, faaliyete geçirdiği ve ilçe halkının hizmetine sunduğu onlarca projesi ile bölgede örnek uygulamalarla göz doldurmaya devam ederken, yeni projeler için de çalışmalarını bütün hızla devam ettiriyor. Özellikle Ahlat'ın UNESCO asıl listesine alınması ile ilgi yürütülen profesyonel çalışmaların olumlu sonuçlanması, sosyal ve kültürel etkinlikleri, tarihi ve kültürel mirasın korunması, yeni müze ve karşılama merkezi, AVM, Selçuklu hamamı, Parklar, Bahçeler, yeşil alanlar, asfalt çalışmamaları, içme suyu şebekesindeki yenilikler, imar uygulamaları ile ilçe ekonomisine olumlu katkısı oldu. AK Partili Ahlat Belediye
Başkanı Mümtaz Çoban
, binlerce yıllık kültürel mirasına sahip Ahlat'a, hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Göreve geldiğim günden bu yana açık, şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışıyla, tarihe ve çevreye karşı sorumluluklarımızı unutmadan, insanı merkeze alarak, ilçemize ve sizlere hizmet etme ilkelerini benimsedik. Halka ve Hakk'a hesap verebilme düşüncesinden ayrılmadan, modern ve çağdaş bir ilçe oluşturma arzusuyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda birçok çalışma yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hizmet bayrağını daha ileri taşımak adına, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden, tarafsızlık içerisinde hizmet etmeye önem gösterdik. Bugüne kadar yaptığımız hizmet ve gerçekleştirdiğimiz projelerle, "Ahlat'ta yaşamayı bir ayrıcalık haline getirme" amacımıza büyük oranda ulaştığımızı düşünüyor ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Kaliteli çalışmalarımızdan ödün vermeyecek olan biz, bu süreçte fizikî açıdan modern ve çağdaş bir ilçe görünümüne kavuşan Ahlat'ımızı her alanda adına yakışır bir konuma kavuşturmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Geride bıraktığımız hizmet ve başarılar, geleceğe duyduğumuz güveni ve umutlarımızı daha da pekiştiriyor. Bizim için Ahlat'a hizmet etmek bir sevdadır" dedi. ÇARHO MESİRE ALANI TAMAMLANDI YAMLAR
mevkisinde bulunan Çarho su içme tesislerin bulunduğu alanda vatandaşların aileleri ile dinlenip stres atabilecek ve vatandaşlarımıza hitap edecek şekilde projelendirilen Ahlat Belediyesi Çarho Mesire Alanı 4 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Ahlat Belediyesi Çarho Mesire Alanı'nda yürüyüş parkurları, çocuklar için oyun grubu ve oyun alanları, yetişkinler için, dinlenme alanları yer alıyor. AK Partili Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban; Ahlat'ta yapılan hizmetlerin çok ciddi çalışmalarla yaptıklarını, kaynakları olumlu kullandıklarını ifade ederek, "Yerel kaynakların kullanılması konusunda ilçemizde ciddi çalışmalar yaptık. Bu konuda hem iş adamlarımız ile görüşmeler gerçekleştirdik hem de belediye olarak desteklerimizi esirgemedik. Sonuç itibariyle yerel kaynaklarımızın değerlendirilmesi konusunda artarak devam eden bir sürece girdik. Kültürel anlamda sempozyum, şenlikler ve benzeri programları da yapmayı ihmal etmedik. Taziye evlerimizin yapımında hemen hemen tüm mahallere maddi destek verdik. Makine ekipman anlamında kadememizi güçlendirdik. İlçemizde hem maddi anlamda hem de geleceği bakımından oldukça büyük projelerin yapımı başladı. Kısaca bahsettiğimiz bu yatırımlar kesinlikle hükümetimizin desteği ile icra edilmiş olup hükümetimize teşekkür ederim" dedi.