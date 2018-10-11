Sulama suyu sorunu kapalı sistemle çözüldü

ADILCEVAZ Belediye
Başkanı Necati Gürsoy
'un büyük önem verdiği bu proje ile ilçedeki bağ ve bahçelerin sulama suyu ihtiyacını karşılayan kanallar artık kapalı sisteme dönüşüyor. Uygulanan Proje ile su kayıplarının önüne geçilerek yüzde 40 civarında su tasarrufu sağlanacak. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilk etapta 2 bin 600 metre civarında kapalı sistem çalışması yaptıklarını belirterek, bu çalışmaları ilçenin her tarafına yayacaklarını söyledi. Başkan Gürsoy, yapılan çalışmalarla ilçenin sulama suyu sorununu çözeceklerini ifade ederek, "İlk etapta ilçemizin Orta Mahallesinde kapalı sistem sulama suyu çalışmalarına başladık. Döşediğimiz sulama suyu borularını Çayır Mahallesine kadar götüreceğiz. Bunun faydası ne olacak? Artık eskisi gibi kanallarda pislik, çamur ve çöpler bu kanalın içerisine dolmayacak" dedi.