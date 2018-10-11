Tatvan Belediyesi’nden 3’üncü Etap sahil düzenlemesi

AK PARTILI Tatvan
Belediyesi tarafından, Van Gölü
'nün Tatvan sahilinde yürütülen sahil düzenleme projesi, 3. Etap Park
çalışmasıyla tamamlandı. Tatvan ilçe sahilinde yapılan çalışmaların birinci ve ikinci etabını tamamlayarak hayata geçirdiklerini ve 3'üncü etap sahil düzenleme çalışmalarını da tamamladıklarını ifade eden AK Partili Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, projenin 3'üncü etap çalışmaları kapsamında dolgu, peyzaj, yürüyüş ve oyun grubu alanları yapıldığını, şehir mobilyaları ve ışıklandırma işlemlerinin tamamlandığını söyledi. İlçe sahilinde yürütülen "Sahil Düzenleme ve Park Yapım İşi" projesinin 3'üncü etap çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Aksoy, "Eski SSK hastanesinin bulunduğu alanda 3. Etap Park çalışmaları yürütüldü. Yaklaşık 50 bin metrekare alanda yapılan dolgu çalışmaları tamamlandı ve ağaçlandırma, aydınlatma, bank ile oyun gruplarının montajı ve sosyal tesislerin inşaatları tamamlandı. Böylelikle Tatvan'a yeni bir park daha kazandırmış olduk. Bu proje, eski SSK hastanesi binasının bulunduğu yerden, sahildeki eski kaymakam konutunun olduğu yere kadar olan alanı kapsıyor" dedi