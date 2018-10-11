Tatvan Belediyesi’nden 4 yılda 135 milyonluk altyapı yatırımı

Kanalizasyon, içme suyu ve doğalgaz alt yapı çalışmaları gibi alanlar başta olmak üzere 4 yılın toplamında 600 kilometre uzunluğunda alt yapı çalışması yapacak olan Tatvan
Belediyesi, bu çalışmalarla adeta modern şehir olma yolunda Tatvan'a büyük bir ivme kazandırdı. Tatvan Belediyesi'nin altyapı alanındaki 4 yıllık çalışmasını değerlendiren AK Partili Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 4 yıldır Tatvan'a ve Tatvan halkına hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. "ŞEHRİ ÖRECEĞİZ"
Göreve geldikleri ilk günden bu yana Tatvan'a belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydeden Başkan Aksoy, "İçme Suyu, Kanalizasyon ve Doğalgaz alanları olmak üzere yaklaşık 200'er kilometre toplamda 600 Kilometre uzunluğunda alt yapı çalışması ile şehri tabiri caizse öreceğiz" ifadelerini kullandı. Aksoy, "Kolay kolay hiçbir siyasetçinin hiçbir belediye başkanının girmeyeceği su ve kanalizasyon alt yapı çalışmasını biz başlattık ve halen devam ediyor. 135 milyon TL'ye mal olan bu büyük yatırımı halkımızın rahatlığı için halkımızın refahı için toprak altına gömüyoruz. Biz projelerimizi seçerken ve yaparken gösteriş olsun diye değil halkımızın işini görsün, vatandaşlarımıza hizmet etsin diye büyük bir özveri ile seçiyor ve uyguluyoruz. Şimdiye kadar 7 mahallenin alt yapı çalışması tamamlandı ve bu mahallelerin bir kısmının yol ve kaldırım yapım işi de tamamlanmış durumda. Aynı zamanda doğalgaz alt yapı çalışmaları da tamamlanmak üzere. Şu an hali hazırda birçok hane doğalgaz aboneliğini yapmış ve uzun süredir kullanmakta. Tatvan'ımız hem doğalgaza hem de buna bağlı olarak temiz havaya kavuşmuş oldu. Amacımız vatandaşlara konforlu bir hizmet sağlamak ve hava kirliliğinin önüne geçmektir. Alt yapı çalışmalarının bittiği ve bir daha kazma vurulmayacak bütün sokak yollarımızda hemen kilitli parke çalışmalarına başlayacağız. Sokak yollarımıza kilitli parke yapılması için gerekli ihalemizi de yaptık alt yapısı biten yollarımızı yapmaya başladık" dedi.