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Fuarı’na yoğun ilgi vardı

’da 50’incisi düzenlenen, Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Tatvan Fuarı’na yoğun ilgi vardı
AK Partili Belediyesi tarafından, 1 Temmuz'da startı verilen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında stantlar kuruldu ve bölgenin doğal güzellikleri ile tarihi eserlerin tanıtımı yapıldı. Aynı zamanda yöresel ürünler ile sanatsal çalışmalar sergilendi. Yoğun katılım gören fuar etkinlikleri kapsamında halk oyunları yarışması düzenlendi, sportif etkinlikler yapıldı ve Koray Avcı, , Manuş Baba, Derya Uluğ, Ufuk Özel, Resul Dindar, Maral, Grup Gripin, Yeni Türkü Müzik Topluluğu ile Ebru Yaşar konser verdi. Fuar ile ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, "Tatvan fuarının bu yıl 50'ncisini kutladık. Yarım asırdır devam eden fuar geleneğimizin bu yılki etkinliklerini nihayet sona erdirdik. 1-10 Temmuz arasında yapılan fuarımız milletin yoğun katılımıyla dolup taştı. 50'nci yılımızı görkemli bir şekilde taçlandırmayı hedeflemiştik ve yarım asıra yakışır şekilde bir fuar oldu" dedi.
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Tatvan Fuarı’na yoğun ilgi vardı
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