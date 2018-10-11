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’da 20 dönümlük alana güneş enerjısi paneli

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Tatvan’da 20 dönümlük alana güneş enerjısi paneli
ilçesinde 20 dönümlük bir alan üzerine Belediye tarafından kurulacak olan "Güneş Enerjisi Santrali" için Tatvan Belediyesi'nde ihale yapıldı. Tatvan'da artık enerji üretimi dönemine geçileceğini kaydeden AK Partili Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, yapılan proje ve ihale hakkında gazetecileri bilgilendirdi. Güneş enerjisi panellerini eteklerine kurmayı planladıklarını söyleyen Başkan Aksoy, "Yapılan proje 1 milyon doları aşan bir projedir. Bu kapsamda Nemrut Dağı eteklerinde belirlediğimiz 20 dönümlük bir alana güneş enerjisi panelleri kurulacak. Yani kısaca güneş enerjisi tarlası oluşturulacak. Kurulacak olan bu güneş enerjisi santrali sayesinde günlük 1000 KW elektrik üretimi yapılabilecek" dedi.
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Tatvan’da 20 dönümlük alana güneş enerjısi paneli
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