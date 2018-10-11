Yarım asırlık sorun çözülüyor

İLÇE
merkezinde yaklaşık 50 yıl önce projesiz ve tekniğe aykırı bir şekilde döşenen kentin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilemek amacıyla Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından su hatları yenileme çalışmaları yapılıyor. Su şebekelerinin kısa sürede biteceğini söyleyen Başkan Hamitoğlu: "İlçemiz genelinde başlattığımız hizmet seferberliği kapsamında 57 kilometrelik su şebekesi yenileme çalışması devam ediyor. Başlattığımız bu çalışmalar ile yarım asırlık su şebekelerini yenileyerek, vatandaşlarımızın daha sağlıklı sistemlerle su tüketmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürürken projesiz ve tekniğe aykırı yapılan eski hatlardan kaynaklı olarak bir takım su kesintisi sıkıntıları yaşanmaktadır. Yaşanan su kesintisinden dolayı vatandaşlarımızın biraz daha anlayış göstermelerini bekliyoruz. Bu çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Hizan'ımızın altyapı gibi bir problemi kalmayacaktır inşallah" dedi.