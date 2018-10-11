Yeni kent meydanı yapılıyor

BITLIS İl Özel İdaresine
ait olan eski öğretmen evinin yüzde 51'lik hissesi 650 bin TL karşılığında Güroymak Belediyesi tarafından satın alındı. Öğretmenevini yıktıklarını ifade eden, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Öğretmenevinin alanı, Selahattin'i Eyyubi Meydanı'yla birleştireceğiz. Bu alanda Güroymak için kent meydanı yapım çalışmalarına başlandı. Güroymak halkının ve ilçemize gelen ziyaretçilerin nefes alabileceği bir kent meydanı haline getireceğiz. Güroymak ilçemizde bu meydanla ön plana çıkacaktır" dedi. Halkın seveceği bir proje olacağını belirten Başkan Alibeyoğlu, "İlçemizde büyük meydanımız olmuş olacak. Mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. Belediyelerin görevi sadece yol kaldırım ve tesis yapmak değildir. Çağdaş görünüme zarar veren, kenti mutlu etmeyen kötü yapıları yıkmak, yerlerine yeni projeleri yapmak da bizim görevimizdir. Kentin hassasiyetlerini değerlendirerek öğretmen evini yıkmak kararını aldık. En kısa zamanda projemizi bitirip Güroymak halkımızın hizmetine açacağız" dedi.