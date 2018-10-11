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Yeşil ve Mavi’nin buluştuğu kent: ...

AK Partili Belediyesi tarafından yürütülen park çalışmaları kapsamında ilçeye 9 bin metrekare daha kazandırıldı

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Yeşil ve Mavi’nin buluştuğu kent: Tatvan...
YAKLAŞIK 4 yıllık bir süre zarfında ilçeye 400 bin metrekare park ve kazandıran Belediyesi, ilçenin İstasyon Lojmanları mevkiinde de 9 bin metrekare park ve peyzaj çalışması yaptı. Yapılan ve halkın hizmetine sunulan İstasyon Parkı hakkında bilgi veren Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, vatandaşların talepleri doğrultusunda mahallelerde de park ve yeşil alan çalışması yaptıklarını söyledi. Özellikle ilçenin sahiline kazandırdıkları park ve yeşil alanlarla ilçeye nefes aldırdıklarını kaydeden Başkan Aksoy, bundan sonra ise semt parklarına ağırlık vereceklerini ifade ederek, "Görevde bulunduğumuz süre zarfında ilçemize yaklaşık 400 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. İlçemiz de her şehirde olduğu gibi betonarme yapılara esir düşmek üzereydi. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizi yeşil alanlar ile donattık. İlçemizin uygun olan noktalarında park çalışmalarımız devam edecek" dedi.
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Yeşil ve Mavi’nin buluştuğu kent: Tatvan...
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