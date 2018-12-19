Belediyeden ‘Model Ceviz Bahçesi’ projesi

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TuşbaBelediyesi'nin, kırsal mahallerde başlattığı 'Model Ceviz Bahçesi' projesi kapsamında 250 dönüm araziye 5 bin adet ceviz fidanı dikildi. Tuşba Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün kırsal mahallelerde yaşayan ve geçimini tarımla sağlayan, ekonominin bel kemiği Tuşbalı üreticilerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Geçen yıl başlatılan ve bu yılda devam eden 'Model Ceviz Bahçesi' projesi kapsamında her biri en az 5 dönüm olmak üzere 50 adet ceviz bahçesi oluşturuldu. Hem tarım hem turizm hem de sanayi ve eğitim kenti olan Tuşba'da tarımı yeniden ayağa kaldırmak için hayata geçirilen bu ve benzeri projeler ile çiftçinin ve üreticinin gönlünde taht kuran Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba'da tarım ve hayvancılık açısında yıllar önce yapılması gereken ancak ihmal edildiğini vurguladı.