Belediyeden spor tesisi atağı

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TuşbaBelediyesi, bir kısmı okul bahçesi ile park alanlarından olmak üzere 16 adet voleybol, basketbol, futbol ve tenis kordu gibi çok amaçlı saha ile nizami futbol sahaları yaparak, Vanlı gençlerin ve sporseverlerin hizmetine sundu. Mahallelerin ihtiyaçlarına göre yaptığı her parka fitness aletlerinin yanında mutlaka bir veya 2 adet voleybol, basketbol, futbol ile tenis kordu gibi çok amaçlı spor sahası oluşturan Tuşba Belediyesi, ayrıca Şemsibey Mahallesi'nde Van'da benzeri olmayan ve birinci lig maçlarının oynanacağı standartlara sahip nizami bir futbol sahasını Vanlı sporseverlerin hizmetine sundu. Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleri ile hayata geçirdiği ve 586 bin 627 TL'ye mal olan ilçe stadyumunun yüzde 60'ı Tuşba Belediyesi yüzde 40'ı ise Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından karşılandı.