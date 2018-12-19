Çarpanak Adası’na antik yoldan yüzdüler

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VanGölü'ndeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkati çekmek amacıyla su altındaki antik yoldan Çarpanak Adası'na yüzme etkinliği düzenlendi. Tuşba Belediyemiz ile Van Gölü Aktivistleri ve Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında doğaseverler, tekne ve araçlarla adanın karşısındaki Çarpanak Yarımadası'na geldi. Hazırlıkların ardından aralarında dalgıçların da olduğu grup suya girerek yüzmeye başladı. Yaklaşık bir kilometrelik mesafede zaman zaman dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayan yüzücüler, suların sığ olduğu noktaları da yürüyerek geçti.