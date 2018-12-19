Çatak’ın tamamlandı mega projesı

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Doğası, kültürel zenginlikleri ve stratejik önemiyle Van'ın gözde ilçesi olan Çatak'ta kalkınma hamlesi sürüyor. Çatak Belediyesi'nin hayata geçirdiği Mega Proje, kalkınma hamlesine hız katacak. Çatak Belediyesi tarafından hayata geçirilen 2 etaplı projenin ilk etabı 7 dönümlük arazi üzerine kurulan vatandaşların piknik ve dinlenme ihtiyacını karşılayarak sosyal yaşamına katkı sunan Mega Proje mesire alanı etabının adı 15 Temmuz Şehitleri Mesire Alanı oldu. İkinci ayağı ise Karşıyaka Mahallesi 128 ada 1 parsel 20 bin m2 alanda uygulanan projede, düğün salonu ile spor kompleksi (Suni çim saha, tenis kortu, basketbol ile voleybol sahası, mini golf, yürüyüş yolu ile bisiklet yolu) ve Mescid-i Aksa görünümlü cami bulunuyor. Bu proje Çatak'ın sosyal, kültürel, spor, eğlence gibi birçok ihtiyacına cevap verecek. Projenin ilçeye nefes aldıracak, modern ve yaşanabilir hale getirildiğini belirten Belediye Başkanvekili Kaymakam Hamza Türkmen, Çatak'ta böyle bir projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Çatak, hak ettiği yere gelecek. Burası turizmin en gözde mekânlarından biri olacak. Çünkü gerek doğal güzelliği ve gerekse kültürüyle çok zengin bir ilçe. Vatandaşlarımız da daha modern bir ilçede yaşamanın keyfini çıkaracak" dedi.