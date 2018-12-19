Çataklılar golfle tanıştı

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Van'da doğal yapısı dolayısıyla dikkat çeken Çatak ilçesinde belediye, golf sporu için de proje hazırladı. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hamza Türkmen, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal projelerle de ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor. Devletin kaynaklarını insan odaklı çalışmalar için kullanarak halkın yaşam standardını yükseltti. Hazırlanan projelerle Çatak bir cazibe merkezi haline geldi. Türkmen, "Bu golf olayı Van'da ilk defa Çatak'ta yapıldı. Mini bir golf sahası oluşturduk. Golf biraz da zengin sporu olarak biliniyor. Herkesin oynadığı bir spor değil ülkemizde de en fazla Antalya'da doğal çim üzerinde oynanan bir spor" ifadelerini kullandı.