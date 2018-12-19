Çatak’ta çocuklar bilimle tanışıyor

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ÇatakKaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ilçedeki okullarda "Robotik Kodlama Eğitimi" verilmesi için alt yapı çalışmalarını başlattı. Çatak'a 45 kilometre mesafedeki Bilgi Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Aysel İnce tarafından Kodlama Eğitimi Alan öğrenciler, aldıkları robotik kodlama eğitiminin ardından çeşitli projeler tasarladı. Kaymakam ve Başkan Vekili Hamza Türkmen, "İlk önceliğimiz burada okuyan çocuklarımızın çalışmalarını yapabilmeleri için uygun sınıflar açmak. Öğrencilerimizin yararlanabileceği kodlama eğitimi sayesinde günümüzün en popüler uygulaması olan robotik alanı ile birleştirip öğrencilerin yeni ufuklar keşfetmeleri, yetenekleri ile dünyaya daha farklı gözle bakmaları sağlanması oluşturmaktadır" dedi.