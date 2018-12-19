Çatak’ta özel okul konseptli anaokulu

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ÇatakKaymakamı Ve Belediye Başkanvekili Hamza Türkmen ve eşi Pınar Türkmen tarafından başlatılan proje ile ilçedeki anaokulları özel okul konseptiyle hizmet veriyor. Tam zamanlı İngilizce eğitim verilen öğrenciler ayrıca, spor ve sanat dersleri de alıyor. Türkmen çifti, amaçlarının ilçedeki anaokullarındaki kaliteyi yükseltmek olduğunu söyledi. Çatak'taki maddi durumu yetersiz öğrencilerin de fırsat eşitliğini sağlamak için yeni bir eğitim konseptine geçtiklerini belirten Kaymakam Türkmen şöyle konuştu: "İngilizce sınıfı kurduk. Buradaki öğrenciler tamamen İngilizce eğitim alıyorlar. Bunu özel okullar yapıyor zaten. Bunun bedeli özelde yaklaşık 20 bin TL. Fakat biz istiyoruz ki; burada maddi durumu yetersiz öğrencilerimiz de fırsat eşitliğini yakalasınlar. Onlarla aynı şartlarda eğitim sağlasınlar. Devletimizin imkanlarıyla biz özel okullardaki eğitime eşdeğer bir eğitim veriyoruz" diye konuştu.